В 3 сезоне 4 серии сериала «Корона» Филипп хочет вернуть доверие к королевской семье со стороны народа. Он договаривается о документальном фильме, но результат оказывается плачевным. Приезжает его мать из Греции.
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