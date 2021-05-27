В 1 сезоне сериала «Чудовище должно умереть» в центре событий находится женщина по имени Фрэнсис Кэрнс. Главная героиня тяжело переносит гибель своего шестилетнего сына, которого сбила машина. Примечательно, что водитель скрылся с места происшествия, а полиция, не найдя никаких улик, отказалась продолжать расследование. В итоге Фрэнсис решает самостоятельно отыскать виновника и жестоко ему отомстить. Без лишних колебаний женщина разрабатывает план настоящего убийства, желая воплотить его в реальность.