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Чудовище должно умереть 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудовище должно умереть
Киноафиша Сериалы Чудовище должно умереть Сезоны Сезон 1

The Beast Must Die 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудовище должно умереть»

В 1 сезоне сериала «Чудовище должно умереть» в центре событий находится женщина по имени Фрэнсис Кэрнс. Главная героиня тяжело переносит гибель своего шестилетнего сына, которого сбила машина. Примечательно, что водитель скрылся с места происшествия, а полиция, не найдя никаких улик, отказалась продолжать расследование. В итоге Фрэнсис решает самостоятельно отыскать виновника и жестоко ему отомстить. Без лишних колебаний женщина разрабатывает план настоящего убийства, желая воплотить его в реальность.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Чудовище должно умереть График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2021
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 июня 2021
График выхода всех сериалов
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