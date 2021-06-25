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Киноафиша Сериалы Кошмар в летнем лагере Сезоны Сезон 2 Серия 7

Кошмар в летнем лагере 2018 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Кошмар в летнем лагере»
Еще один шанс
Сезон 2 / Серия 1 25 июня 2021
Вы не помните меня
Сезон 2 / Серия 2 25 июня 2021
Двух зайцев разом
Сезон 2 / Серия 3 25 июня 2021
Друзьями мы не были
Сезон 2 / Серия 4 25 июня 2021
Мы друг друга стоим
Сезон 2 / Серия 5 25 июня 2021
Дело во мне
Сезон 2 / Серия 6 25 июня 2021
Их нужно спасти
Сезон 2 / Серия 7 25 июня 2021
Стать собой
Сезон 2 / Серия 8 25 июня 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» все герои вновь объединяются, а напряжение между ними все больше растет. Неожиданно Дев и Люка начинают ожесточенно спорить. Сэм предлагает им отказаться от эмоций и думать головой.

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