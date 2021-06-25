Во 2 сезоне 7 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» все герои вновь объединяются, а напряжение между ними все больше растет. Неожиданно Дев и Люка начинают ожесточенно спорить. Сэм предлагает им отказаться от эмоций и думать головой.
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