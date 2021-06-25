Во 2 сезоне 8 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» выясняется, что с каждым днем Мидж становится лишь сильнее. Тем временем Миа и остальные ребята стараются сделать все возможное, чтобы остановить ее, пока не стало слишком поздно.
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