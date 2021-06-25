Во 2 сезоне 3 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» одна из героинь оказывается перед крайне непростым выбором. Судьба Риты должна решиться в любую минуту. Тем временем Мидж старается привыкнуть к новым обстоятельствам и наконец разобраться в себе.