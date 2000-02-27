В 1 сезоне 9 серии сериала «Десятое королевство» объединившиеся с Охотником тролли обнаруживают Вирджинию, Энтони и Вендела. Между тем в королевстве близится коронация ложного наследника. Успеют ли путники сорвать церемонию?
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