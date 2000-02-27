В 1 сезоне 6 серии сериала «Десятое королевство» под влиянием Луны характер Волка существенно меняется. Энтони и Вирджиния вынуждены заступиться за друга, обвиняемого в убийстве Салли Пип. Кроме того, волшебное зеркало вновь исчезает.
Как Боков превратился в Волкова: фанаты вычислили связь между «Фишером» и «Аутсорсом»
Защищает хуже картона, но смотрится круто: что не так с броней штурмовиков в «Звездных войнах» — киноляп или так задумано?
Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора
«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail