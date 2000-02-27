В 1 сезоне 3 серии сериала «Десятое королевство» отец и дочь попадают в плен к троллям. Заручившись поддержкой союзника, Вирджиния обретает свободу, тогда как Энтони сбегает из тюрьмы вместе с сокамерником. Удастся ли им воссоединиться?
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