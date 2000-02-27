В 1 сезоне 5 серии сериала «Десятое королевство» безжалостному Охотнику удается пленить Вирджинию. Чтобы снять с нее проклятие, Энтони и Волку требуется отыскать магический топор. В этом непростом деле им помогают говорящие птицы.
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