В 1 сезоне 7 серии сериала «Десятое королевство» команда достигает города поцелуев. Чтобы заполучить деньги, необходимые для выкупа зеркала на аукционе, путники играют в азартные игры. Но коварный Охотник вновь оказывается на шаг впереди.
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