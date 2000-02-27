В 1 сезоне 1 серии сериала «Десятое королевство» одинокая американка Вирджиния подрабатывает в местной забегаловке, с трудом сводя концы с концами. Между тем в сказочном мире зреет политический заговор, организованный злобной Королевой.
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