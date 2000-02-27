Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Десятое королевство Сезоны Сезон 1 Серия 1

Десятое королевство 2000 1 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 февраля 2000
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 февраля 2000
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 5 марта 2000
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 марта 2000
Сезон 5
Сезон 1 / Серия 5 12 марта 2000
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 12 марта 2000
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 19 марта 2000
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 19 марта 2000
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 26 марта 2000
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 26 марта 2000
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Десятое королевство» одинокая американка Вирджиния подрабатывает в местной забегаловке, с трудом сводя концы с концами. Между тем в сказочном мире зреет политический заговор, организованный злобной Королевой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Без правил
Без правил 1 комментарий
Формула 1
Формула 1 31 комментарий
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение 15 комментариев
Стало известно, ради какой роли Гузеева сменила имидж: поседела и избавилась от бровей, чтобы стать копией одной преступницы
Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы
Даже с днем рождения Серкана все напутали: 4 глупых ляпа в «Постучись в мою дверь», которые бесят фанатов
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше