Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Территория 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Территория
Киноафиша Сериалы Территория Сезоны Сезон 1

Территория 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Территория»

В 1 сезоне сериала «Территория» в глуши Пермского края бесследно исчезает пара этнографов. Их сын Егор вместе с дядей Николаем отправляются на их поиски. На этих же землях поголовно мрет скот, и местная старообрядческая община убеждена, что виной тому колдовство живущей в лесу ведьмы-отшельницы. Молодые студентки, приехавшие сюда собирать материал об оккультных верованиях древних народов, опаздывают на последний автобус в город и присоединяются к поисковой экспедиции Егора. Все вместе они оказываются втянуты в водоворот странных событий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Территория График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2020
График выхода всех сериалов
Одна из загадок «Острых козырьков»: зачем Томас Шелби женился на Лиззи, если любил другую
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся
Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше