В 1 сезоне сериала «Территория» в глуши Пермского края бесследно исчезает пара этнографов. Их сын Егор вместе с дядей Николаем отправляются на их поиски. На этих же землях поголовно мрет скот, и местная старообрядческая община убеждена, что виной тому колдовство живущей в лесу ведьмы-отшельницы. Молодые студентки, приехавшие сюда собирать материал об оккультных верованиях древних народов, опаздывают на последний автобус в город и присоединяются к поисковой экспедиции Егора. Все вместе они оказываются втянуты в водоворот странных событий.