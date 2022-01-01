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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Актеры сериала «Территория»
Вся информация о сериале
Андрей Мерзликин
Andrey Merzlikin
Николай Чудинов, патологоанатом, дядя Егора
Клавдия Коршунова
Шура
Олег Ягодин
Хорь
Алексей Розин
Мурзин
Сергей Колесов
Sergei Kolesov
Пермяк
Глеб Калюжный
Gleb Kalyuzhny
Егор Чудинов, племянник Николая
Константин Итунин
Калина
Ксения Отинова
Таня, студентка-филолог
Анастасия Чистякова
Надя, студентка-филолог
Михаил Чуднов
фельдшер
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