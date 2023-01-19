Меню
Территория 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Территория
Территория 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Территория»

Во 2 сезоне сериала «Территория» приключения девятнадцатилетнего юноши по имени Егор Чудинов продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герой отправился в Пермский край, чтобы отыскать своих родителей, которые бесследно исчезли во время этнической экспедиции. Егор скептически относится к местным преданиям и коми-пермяцким легендам, передающимся из поколения в поколение из уст в уста. Но спустя некоторое время мистическая территория меняет его восприятие жизни и заставляет по-новому взглянуть на многие вещи. В новом сезоне герой продолжит свой увлекательный и местами опасный путь.

Список серий сериала Территория
Сезон 1
Сезон 2
Серия 8
Сезон 2 Серия 1
19 января 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
19 января 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
26 января 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
2 февраля 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
9 февраля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
16 февраля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
23 февраля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2023

