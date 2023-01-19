Во 2 сезоне сериала «Территория» приключения девятнадцатилетнего юноши по имени Егор Чудинов продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герой отправился в Пермский край, чтобы отыскать своих родителей, которые бесследно исчезли во время этнической экспедиции. Егор скептически относится к местным преданиям и коми-пермяцким легендам, передающимся из поколения в поколение из уст в уста. Но спустя некоторое время мистическая территория меняет его восприятие жизни и заставляет по-новому взглянуть на многие вещи. В новом сезоне герой продолжит свой увлекательный и местами опасный путь.