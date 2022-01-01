В 1 сезоне 7 серии сериала «ТАСС уполномочен заявить» ряд посмертных изысканий убеждают советских агентов, что интересующая их смерть отнюдь не была случайной. Генерал ГБ Константинов пробует распутать многослойный сюжет штатовского шпика.
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