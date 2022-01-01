Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы ТАСС уполномочен заявить... Сезоны Сезон 1 Серия 3

ТАСС уполномочен заявить... 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июля 1984
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 31 июля 1984
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 2 августа 1984
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 августа 1984
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 августа 1984
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 августа 1984
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 6 августа 1984
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 7 августа 1984
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 августа 1984
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 10 августа 1984
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «ТАСС уполномочен заявить» у Айвена, оказывается, за плечами не только антисоветское прошлое, но и живая связь с СССР. Полковник решает сделать ставку именно на эту деталь. Однако быстро «раскрутить» контакт не удается.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши