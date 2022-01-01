В 1 сезоне 3 серии сериала «ТАСС уполномочен заявить» у Айвена, оказывается, за плечами не только антисоветское прошлое, но и живая связь с СССР. Полковник решает сделать ставку именно на эту деталь. Однако быстро «раскрутить» контакт не удается.