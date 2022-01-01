В 1 сезоне 5 серии сериала «ТАСС уполномочен заявить» офицер КГБ Константинов должен отправиться в Берлин, где ему предстоит установить важный контакт с одним журналистом. ЦРУ тем временем не сидит сложа руки и пытается прикрыть своего человека.