В 1 сезоне 5 серии сериала «ТАСС уполномочен заявить» офицер КГБ Константинов должен отправиться в Берлин, где ему предстоит установить важный контакт с одним журналистом. ЦРУ тем временем не сидит сложа руки и пытается прикрыть своего человека.
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