Постеры сериала «ТАСС уполномочен заявить...»

Голый Шварценеггер, конечно, шикарен, но все же почему машина времени пропускала только нагишом: главная загадка «Терминатора»

Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)

«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года

На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате

Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»