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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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ТАСС уполномочен заявить...
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Актеры сериала «ТАСС уполномочен заявить...»
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Актеры сериала «ТАСС уполномочен заявить...»
Вся информация о сериале
Ивар Калныньш
Игорь Минаев, офицер КГБ, начальник службы безопасности посольства
Вячеслав Тихонов
Константин Иванович Константинов, генерал-майор КГБ
Леонид Ярмольник
Leonid Yarmolnik
Гречаев, сотрудник КГБ, "ассистент режиссёра"
Леонид Куравлев
Андрей Андреевич Зотов, инженер-корабел
Ирина Алферова
Ольга Викторовна Винтер, бывшая жена Зотова
Юрий Соломин
Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
Ольга Волкова
Эмма Шанс
Вадим Андреев
лейтенант КГБ Дронов
Михаил Жигалов
Михаил Михайлович Парамонов, автомеханик
Виктор Проскурин
сотрудник КГБ, в засаде на АЗС
Борис Клюев
Сергей Дмитриевич Дубов, научный сотрудник
Вахтанг Кикабидзе
Джон Глэбб, сотрудник ЦРУ
Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
Гмыря, сотрудник КГБ
Владлен Давыдов
Ерёмин, официальное лицо МИДа
Алексей Петренко
Пол Дик, американский журналист, собственный корреспондент газеты "Пост"
Александр Новиков
сотрудник КГБ
Жанна Прохоренко
Клавдия Никитична Парамонова
Марина Левтова
Ольга Вронская, подружка Дубова
Георгий Юматов
Georgi Yumatov
Айвен Белью, он же Иван Белый, бывший власовец
Валентина Титова
Галина Михайловна Потапенко, реставратор, подруга Ольги Винтер
Микк Микивер
Дональд Ги,американский экс-журналист
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