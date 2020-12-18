Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Милый дом 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Милый дом
Киноафиша Сериалы Милый дом Сезоны Сезон 1

Seuwiteuhom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милый дом»

В 1 сезоне сериала «Милый дом» главный герой — южнокорейский подросток по имени Чха Хен-су — оказывается совсем один после того, как его родители и сестра погибают в автомобильной катастрофе. Без возможности платить за дом он переезжает в самый заброшенный квартал города и всерьез думает о том, чтобы покончить с собой. Неожиданно происходит нечто странное: все люди, окружающие Хен-су, начинают превращаться в монстров. В итоге герой вынужден искать выживших людей и вместе с ними бороться против жутких гостей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Милый дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Именно Оракул — один из самых опасных персонажей в «Матрице»: зрители зря списывают ее со счетов из-за внешности
Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита
Так Рудольф или Родион? Этот вопрос годами мучил зрителей при просмотре «Москва слезам не верит» — вот ответ
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше