В 1 сезоне сериала «Милый дом» главный герой — южнокорейский подросток по имени Чха Хен-су — оказывается совсем один после того, как его родители и сестра погибают в автомобильной катастрофе. Без возможности платить за дом он переезжает в самый заброшенный квартал города и всерьез думает о том, чтобы покончить с собой. Неожиданно происходит нечто странное: все люди, окружающие Хен-су, начинают превращаться в монстров. В итоге герой вынужден искать выживших людей и вместе с ними бороться против жутких гостей.