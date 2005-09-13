В 1 сезоне 7 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры не оставляют без внимания ряд зверских убийств, все связанные с девушкой Лори. На очереди у таинственного убийцы ее отец. Братьям предстоит спасти его и избавиться от очередной твари.
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