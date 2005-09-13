В 1 сезоне 2 серии сериала «Сверхъестественное» Дин и Сэм останавливаются в городе, в котором произошло загадочное убийство подростков во время похода. Братья Винчестеры начинают расследование и сталкиваются с монстром под названием Вендиго.
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