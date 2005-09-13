В 1 сезоне 16 серии сериала «Сверхъестественное» на очередной охоте Сэм встречает свою недавнюю знакомую Мэг и начинает подозревать ее в связи с убийством. В попытках поймать Мэг братья Винчестеры сами попадают в ее ловушку.
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