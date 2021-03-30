В 6 сезоне 2 серии сериала «Супергерл» Лена понимает, что ей необходимо принять важное решение, которое в том числе коснется ее взаимоотношений с братом. Тем временем Кара и остальная команда сталкивается с совершенно неожиданной проблемой...
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