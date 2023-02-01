Меню
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.
Написать
1 февраля 2023 17:00
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Мероприятие для фанатов пройдет 16 октября.
Написать
8 октября 2021 11:50
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Канал провожает на перерыв свои шоу, а с некоторыми навсегда прощается.
Написать
29 сентября 2021 14:38
