В 6 сезоне 19 серии сериала «Супергерл» приближается финал сезона. Главная героиня и ее друзья вынуждены действовать решительно, когда Никсли и Лекс похищают их самого любимого человека. Маловероятный союзник приходит команде на помощь.
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