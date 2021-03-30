В 6 сезоне 1 серии сериала «Супергерл» Лютор намеревается заполучить контроль над половиной населения Земли, так как это – первый шаг на его пути к «исправлению» Вселенной. Лене предстоит выяснить, доверяет ли ей Кара после ее предательства.
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