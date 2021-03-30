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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 6 Серия 1

Супергерл 2015 - 2021 1 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Супергерл»
Сезон 6 / Серия 1 30 марта 2021
Сезон 6 / Серия 2 6 апреля 2021
Сезон 6 / Серия 3 13 апреля 2021
Сезон 6 / Серия 4 20 апреля 2021
Сезон 6 / Серия 5 27 апреля 2021
Сезон 6 / Серия 6 4 мая 2021
Сезон 6 / Серия 7 11 мая 2021
Сезон 6 / Серия 8 24 августа 2021
Сезон 6 / Серия 9 31 августа 2021
Сезон 6 / Серия 10 7 сентября 2021
Сезон 6 / Серия 11 14 сентября 2021
Сезон 6 / Серия 12 21 сентября 2021
Сезон 6 / Серия 13 28 сентября 2021
Сезон 6 / Серия 14 5 октября 2021
Надежда завтрашнего дня
Сезон 6 / Серия 15 12 октября 2021
Кошмар в национальном городе
Сезон 6 / Серия 16 19 октября 2021
Я верю в то, что называется любовью
Сезон 6 / Серия 17 26 октября 2021
Правда или последствия
Сезон 6 / Серия 18 2 ноября 2021
Последняя перчатка
Сезон 6 / Серия 19 9 ноября 2021
Кара
Сезон 6 / Серия 20 9 ноября 2021
О чем серия

В 6 сезоне 1 серии сериала «Супергерл» Лютор намеревается заполучить контроль над половиной населения Земли, так как это – первый шаг на его пути к «исправлению» Вселенной. Лене предстоит выяснить, доверяет ли ей Кара после ее предательства.

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