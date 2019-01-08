В 1 сезоне сериала «Султан моего сердца» дочь простого российского писаря по имени Анна получает заманчивое предложение от правителя Османской империи. После случайной встречи с ней в посольстве султан Махмуд Второй может думать лишь о ее красоте. Он хочет, чтобы девушка стала жить в его величественном дворце и преподавать науки детям. Однако супруги султана в гареме настороженно относятся к новоприбывшей. Особенно не по нраву Анна приходится любимой жене правителя Хошияр. Ревнивая женщина всячески издевается над девушкой, а вскоре приходит в ярость, узнав об их сближении с султаном.