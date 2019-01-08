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Султан моего сердца 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Султан моего сердца
Киноафиша Сериалы Султан моего сердца Сезоны Сезон 1

Kalbimin Sultani 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Султан моего сердца»

В 1 сезоне сериала «Султан моего сердца» дочь простого российского писаря по имени Анна получает заманчивое предложение от правителя Османской империи. После случайной встречи с ней в посольстве султан Махмуд Второй может думать лишь о ее красоте. Он хочет, чтобы девушка стала жить в его величественном дворце и преподавать науки детям. Однако супруги султана в гареме настороженно относятся к новоприбывшей. Особенно не по нраву Анна приходится любимой жене правителя Хошияр. Ревнивая женщина всячески издевается над девушкой, а вскоре приходит в ярость, узнав об их сближении с султаном.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Султан моего сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 января 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 января 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 января 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 января 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 января 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 января 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 января 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 января 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 января 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 января 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 января 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 января 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 января 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 января 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 января 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 января 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 января 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 января 2019
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
23 января 2019
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
23 января 2019
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
24 января 2019
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
24 января 2019
График выхода всех сериалов
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