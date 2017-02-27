В 8 серии сериала «Штрафник» Ольга арестована, и банда решает напасть на отделение милиции. В результате перестрелки ранение получает Тимошенко. Белову удается отбить автомобиль с лекарственными препаратами и отправить раненую в больницу.
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