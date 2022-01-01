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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Штрафник
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Актеры сериала «Штрафник»
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Актеры сериала «Штрафник»
Вся информация о сериале
Олег Фомин
Пеникер, глава отделения Министерства госбезопасности СССР
Александр Числов
директор филармонии
Кирилл Сафонов
капитан Игнат Белов
Сослан Фидаров
Гиви
Михаил Дорожкин
Павел Тюрин
Константин Милованов
майор Тимошенко, начальник УГРО, приятель и сослуживец Белова
Максим Дрозд
"Горелый", криминальный авторитет, главарь банды
Константин Гацалов
"Сыч", член банды "Горелого", друг детства Белова
Иева Андреевайте
Ieva Andrejevaite
Виола, скрипачка, соседка Белова
Олег Граф
чекист
Екатерина Волкова
Марина, жена Пеникера
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