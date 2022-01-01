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Киноафиша Сериалы Штрафник Актеры и роли

Актеры сериала «Штрафник»

Актеры сериала «Штрафник» Вся информация о сериале
Олег Фомин
Олег Фомин
Пеникер, глава отделения Министерства госбезопасности СССР Александр Числов
Александр Числов
директор филармонии Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
капитан Игнат Белов Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Гиви
Михаил Дорожкин
Павел Тюрин
Константин Милованов
Константин Милованов
майор Тимошенко, начальник УГРО, приятель и сослуживец Белова Максим Дрозд
Максим Дрозд
"Горелый", криминальный авторитет, главарь банды
Константин Гацалов
"Сыч", член банды "Горелого", друг детства Белова
Иева Андреевайте
Иева Андреевайте Ieva Andrejevaite
Виола, скрипачка, соседка Белова Олег Граф
Олег Граф
чекист Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Марина, жена Пеникера
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