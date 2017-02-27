В 4 серии сериала «Штрафник» Белов и Сыч с помощью Клопа стремятся завладеть имуществом, украденным в поезде. В результате нападения банды погибает скупщик и Сыч. Игнат находит организаторов выступления Клавдии.
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