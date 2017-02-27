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Киноафиша Сериалы Штрафник Сезоны Сезон 1 Серия 6

Штрафник 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 27 февраля 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 февраля 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 февраля 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 2 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 2 марта 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 6 марта 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 6 марта 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 7 марта 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 7 марта 2017
О чем cерия

В 6 серии сериала «Штрафник» директор овощебазы с бандой решают реализовать лекарства. Один из подчиненных Хореняка совершает кражу, а Белов помогает вернуть украденное. Ввиду сложившихся обстоятельств он не может сам передать их Горелому.

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