В 6 серии сериала «Штрафник» директор овощебазы с бандой решают реализовать лекарства. Один из подчиненных Хореняка совершает кражу, а Белов помогает вернуть украденное. Ввиду сложившихся обстоятельств он не может сам передать их Горелому.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail