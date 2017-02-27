В 7 серии сериала «Штрафник» Игнат подставляется под арест. Он попадает в одну камеру с участником банды и уговаривает его бежать. Шмель получает ранение и Белов переправляет его к доктору, который в то же время занимается здоровьем Ольги.
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