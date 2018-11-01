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Киноафиша Сериалы Стартап Сезоны Сезон 3 Серия 9

Стартап 2016 - 2018 9 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Стартап»
Ребрендинг
Сезон 3 / Серия 1 1 ноября 2018
Нематериальный вклад
Сезон 3 / Серия 2 1 ноября 2018
Партизаны
Сезон 3 / Серия 3 1 ноября 2018
Обесценивание
Сезон 3 / Серия 4 1 ноября 2018
Диверсификация
Сезон 3 / Серия 5 1 ноября 2018
Аутентификация
Сезон 3 / Серия 6 1 ноября 2018
Ограниченная ответственность
Сезон 3 / Серия 7 1 ноября 2018
Прибыль и убытки
Сезон 3 / Серия 8 1 ноября 2018
Сомнительные траты
Сезон 3 / Серия 9 1 ноября 2018
Новый уровень
Сезон 3 / Серия 10 1 ноября 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Стартап» обстановка внутри корпорации накаляется до предела. Иззи с ужасом узнает, что своими действиями лишь усугубила положение Аркнет. Поступок Ника в отношении Рональда становится известен Маре.

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