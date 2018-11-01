В 3 сезоне 4 серии сериала «Стартап» агент Страуд использует Иззи для уничтожения Аркнет. Экстрадировав девушку назад в США, сотрудница АНБ вынуждает ее проникнуть внутрь компании, в то время как Уэс готовится к отъезду в Барселону.