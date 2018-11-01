В 3 сезоне 8 серии сериала «Стартап» конфликт Рональда с Ником усугубляется, когда вскрывается правда о LH7, а сумма достигает 100 миллионов. Изза продолжает исполнять приказы Страуд, а Мара реализует свою неоднозначную PR-компанию.
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