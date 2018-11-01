В 3 сезоне 7 серии сериала «Стартап» последние новости провоцируют на верхушке Аркнет горячие споры. Иззи пытается установить истинные мотивы агента Ребекки Страуд, но сталкивается с проблемами, а Уэс тем временем ищет путь к примирению с Марой.
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