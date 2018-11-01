В 3 сезоне 2 серии сериала «Стартап» агент Ребекка Страуд подключает связи из АНБ, намереваясь разрушить жизнь основателей Аркнет. Рональд оказывается перед непростым выбором, связанным с бывшей бандой. От его решения зависит безопасность компании.
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