В 3 сезоне 6 серии сериала «Стартап» компания переживает небывалый подъем. Ник превращается в параноика, опасаясь раскрытия заговора. Уэс привлекает к финансированию свою давнюю подругу, а Рональд готовится к новому противостоянию.
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Авторизация по e-mail