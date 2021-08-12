Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 2 Серия 8

Звездный путь: Нижние палубы 2020 8 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Звездный путь: Нижние палубы»
Странные энергии
Сезон 2 / Серия 1 12 августа 2021
Кайшон, его глаза открыты
Сезон 2 / Серия 2 19 августа 2021
У нас всегда будет Том Пэрис
Сезон 2 / Серия 3 26 августа 2021
Мугато, Гумато
Сезон 2 / Серия 4 2 сентября 2021
Смущение дуплеров
Сезон 2 / Серия 5 9 сентября 2021
Шпион Огромен
Сезон 2 / Серия 6 16 сентября 2021
Туда, где родники пленяют
Сезон 2 / Серия 7 23 сентября 2021
Я, Изошедший
Сезон 2 / Серия 8 30 сентября 2021
wej Duj
Сезон 2 / Серия 9 7 октября 2021
Самый первый контакт
Сезон 2 / Серия 10 14 октября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Звездный путь: Нижние палубы» консультант прибывает на USS Cerritos, чтобы провести некоторые учения. По ходу дела выясняется, что нижней палубе и основной бригаде необходимо на время поменяться своими обязанностями...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше