В 1 сезоне 8 серии сериала «Цепляясь за лед» психический кризис Кэт достигает своего апогея, нанося при этом ущерб не только ей, но и всем окружающим. У Мэнди возникает чрезвычайная ситуация, а Серена остается в одиночестве.