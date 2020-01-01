В 1 сезоне 9 серии сериала «Цепляясь за лед» проблемы Кэт отражаются на Маркусе и Джастине и причиняют им массу неприятностей. В это время Кэрол и Митч обдумывают важное решение. А Серена, наконец, раскрывает правду о падении Кэт.
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