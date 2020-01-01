В 1 сезоне 1 серии сериала «Цепляясь за лед» Кэт, шокированная полученной травмой и уставшая от одержимости ее матери и сестры спортом, начинает думать о жизни вне фигурного катания. Внезапно ей поступает интересное предложение.
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