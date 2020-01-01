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Киноафиша Сериалы Цепляясь за лед Сезоны Сезон 1 Серия 10

Цепляясь за лед 2020 10 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
В Солнечной Долине
Сезон 1 / Серия 1 1 января 2020
Welcome to the Family
Сезон 1 / Серия 2 1 января 2020
Proceed with Caution
Сезон 1 / Серия 3 1 января 2020
Keep Pinecrest Wild
Сезон 1 / Серия 4 1 января 2020
Two for $40
Сезон 1 / Серия 5 1 января 2020
Have a Nice Day!
Сезон 1 / Серия 6 1 января 2020
Healing Times May Vary
Сезон 1 / Серия 7 1 января 2020
Hell Is Real
Сезон 1 / Серия 8 1 января 2020
#1 Mom
Сезон 1 / Серия 9 1 января 2020
Kiss and Cry
Сезон 1 / Серия 10 1 января 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Цепляясь за лед» роман между Кэт и Джастином, а также их олимпийские мечты под угрозой. Вдобавок прочие интриги, которые возникали на льду, теперь начинают закручиваться именно на них.

 

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