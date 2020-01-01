В 1 сезоне 5 серии сериала «Цепляясь за лед» Маркус разрывается между старой подружкой и новым увлечением. Из-за низкого уровня притязаний Кэрол у нее появляется нежелательный партнер. Ошибки Джастина из прошлого дают о себе знать.
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