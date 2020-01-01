В 1 сезоне 3 серии сериала «Цепляясь за лед» проблемы с доверием заставляют Дашу подойти к тренировкам творчески. Это необходимо, чтобы вывести фигуристов из зоны комфорта. Вокруг Митча все больше подозрений.
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