В 1 сезоне 2 серии сериала «Совершенно летние» Артем знакомится с местными ребятами, а также узнает е том, что его любимая Ксюша готовится выйти замуж за безбашенного казака по имени Никита. Сможет ли Артем изменить ее свадебные планы?
ИИ изучил все фильмы о Шурике — и дал совет зрителям: «Вы зря начинаете с “Операции “Ы”»
В СССР сняли свой «Интерстеллар» за 34 года до Нолана — но мало кто знает про этот фильм
«Приклеился к экрану»: спин-офф «Офиса» уже продлили на 2 сезон — зрители такого не ожидали
«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла
