В 1 сезоне 16 серии сериала «Совершенно летние» возлюбленная парня Артема, девушка по имени Ксения, оказывается перед тяжелым выбором. Она может простить своего бывшего жениха Никиту. Или же она может двигаться дальше и получить что-то новое.
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
