В 1 сезоне 9 серии сериала «Совершенно летние» любимая девушка главного героя — красавица Ксюша — все-таки выходит замуж за своего жениха Никиту. Церемония вот-вот состоится. Однако Артем твердо намерен помешать Ксении стать замужней женщиной...
Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша
В СССР сняли свой «Интерстеллар» за 34 года до Нолана — но мало кто знает про этот фильм
«Самый длинный проект в моей карьере»: в новом эпохальном историческом сериале Юра Борисов обзавелся волосами (фото)
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)
Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
