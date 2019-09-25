В 23 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» у матери Кайла обнаруживается бактериальная инфекция и в больнице ей назначают неприятную процедуру. После ее проведения Шейла меняется, а жители Саус-Парка начинают охоту за экскрементами.
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